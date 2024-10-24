本土牙醫師質疑政府護航波波醫師 擬上街抗議

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（中央社記者王承中台北24日電）台灣基層牙醫師協會理事馬偲紜今天表示，考選部未依法行政，在近3年的牙醫執照國考，對國外牙醫學歷考生的國考資格進行放水。呼籲政府應依法行政，追回這些國外牙醫學歷考生的國考資格，協會預計將在11月24日走上街頭抗議。

國民黨立委羅廷瑋、台灣基層牙醫師協會、本土小牙醫聯盟，以及律師葉家瑄，今天在立法院召開記者會，質疑考選部在近3年的牙醫執照國家考試中，未依法審核持國外學歷報考者是否具有應考資格，而是與衛福部聯合放水，讓不符合標準的考生都可以應考。

馬偲紜指出，民國106年後出國唸書的國外牙醫學歷生，也就是俗稱的「波波醫師」，若想返台考取執照在台灣當醫生，其國考應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布的「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」。

馬偲紜表示，該原則較一般的「大學辦理國外學歷採認辦法」來得嚴格，然而實際上考選部這2年半卻未依照此原則審核考生，通通放行，顯然是違法。有民眾向監察院檢舉，考選部向監察院表示，是因為衛福部在111年的會議中同意改採一般辦法的寬鬆標準。而衛福部卻向監察院稱一直都用新的採認原則的嚴格標準在審核。

馬偲紜指出，考選部為何在111年下半年到113年這2年半中針對國外牙醫學歷考生國考資格進行放水。呼籲政府應依法行政，追回這些考生的國考資格，重新依照學歷採認原則審核這些考生，已有執照則追回執照。

馬偲紜表示，在110年國考時，有波蘭學歷畢業生因不符合106年發布的學歷採認原則，不准應考，隔年再報考，居然又可以考了。到了113年，考選部更是要求考生簽切結書，聲明自己的學歷符合學歷採認原則，完全放棄自己做為主管機關的審查責任，竟然讓考生自己審自己的資格。

馬偲紜指出，考選部和衛福部為了圖利權貴波波牙醫，不僅花費新台幣24億元量身打造破壞台灣醫療的假偏鄉計畫，只為增加波波牙醫名額；甚至不惜違法，連醫師執照考試資格都要為其放水，人民已經忍無可忍，協會預計將在11月24日走上街頭抗議。

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葉家瑄表示，國外的醫療水準未必有台灣高，醫療教育品質也難以保證，所以才會需要針對醫學牙醫學系另外制定特別規範，採取更嚴格的標準。這個採認原則本身，是3個部會共同制定。如今考選部改採一般寬鬆標準，是否會變相鼓勵更多人為了可以更輕鬆地當上醫師，就前往醫療教育水準低於台灣的國家取得學歷。

羅廷瑋指出，衛福部和考選部應該要依法行政，面對大眾的質疑，應該出面說明，不能一錯再錯，罔顧民眾就醫品質。（編輯：蘇志宗）1131024