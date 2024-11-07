本土牙醫師籲學歷公開透明 讓民眾看牙安全安心

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（中央社記者范正祥台北7日電）台灣基層牙醫師協會、本土小牙醫聯盟今天在立法院共同召開「波波無所遁形！公開牙醫學歷，看牙權益有保障！」記者會，質疑國外牙醫學歷「波波牙醫」不像本國學歷醫師經過層層把關，呼籲推動牙醫學歷公開透明，民眾看牙安全安心。

記者會上，台灣基層牙醫師協會質疑，現在衛福部正在規劃以偏鄉服務的名義，加開「波波牙醫」的名額，未來每5個新進牙醫師就至少有一個是「波波牙醫」，不僅擠壓本土學生教學資源，還危及民眾醫療品質。衛福部還將下修「波波」考醫師執照的門檻，協會多次向衛福部陳情未果，將在11月24日下午2時在立法院門口集結抗議。

台灣基層牙醫師協會在聲明中提及，衛福部去年以西醫界反對為理由，拒絕公開醫師學歷，協會建議可以從牙醫先試辦。就像衛福部已經推動的「處方箋以成分名取代商品名」，也是不顧西醫界反對，先從牙醫試辦。協會呼籲衛福部在現有的有醫事人員查詢系統網站公告醫師學歷，並且比照新加坡，規定學歷的格式。

與會陽明交通大學牙醫系教授林元敏指出，在律師法中就有規定律師必須公開自己的學經歷，像是台北律師公會的網站上就可以查到律師的學歷，法務部的律師查詢系統也可查詢律師是否有過懲戒記錄。英國、新加坡、香港、澳洲的民眾都可直接在網站上查詢醫事人員的學歷，甚至是否曾更改姓名隱藏過去犯下的醫療過失、性犯罪等。然而在衛福部的醫事人員查詢系統卻完全沒有這些資訊，對於民眾來說非常沒有保障。

前民進黨立委高嘉瑜今天出席記者會指出，「波波醫師」大多不具國外醫師執照、未經過國內嚴格入學考試篩選、國外教育品質參差不齊、回國又跳過接受學歷甄試檢驗，才讓民眾產生疑慮。尤其近日有牙醫連鎖診所集團爆發僱用大量「波波醫師」看診，以及有牙醫診所院長在網路上公審病人口臭，被發現是「波波牙醫」，相關學經歷都沒有在診所網站上揭露。

高嘉瑜說，她過去擔任台北市議員時，就主張公開醫師學歷，去年在立委任內也曾於立法院提案修法主張公開醫師學歷，有愈來愈多民眾要求政府應該強制公開醫師學歷，保障民眾選擇醫師的權利。

台灣基層牙醫師協會理事姚欣宜表示，有些在台灣考不上醫學系、牙醫系的學生，花大錢透過代辦業者去容易取得學歷的國家再回台當醫師，主要是波蘭，所以被稱為「波波牙醫」，取得學歷的門檻太低，目前在台人數暴增，衛福部應公開醫師的學歷，讓民眾有所選擇，保障民眾的權益。

台灣基層牙醫師協會理事馬偲紜指出，衛福部目前已有醫事人員查詢系統網站，如果加個欄位公告學歷應該是很容易的事情，而且應比照新加坡，規定學歷的格式，而不是讓醫師亂寫或故意讓民眾看不懂。

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對於本土牙醫師呼籲推動學歷公開透明，民眾看牙安全安心，並盼立法院支持，律師出身的民進黨立委蔡易餘今天在立法院回應中央社記者詢問時說，醫師應比照律師公開學歷，以保障民眾權益。

針對民團質疑，「優化偏鄉醫療精進計畫第2期」恐為「波波牙醫」回台實習開後門。衛生福利部口腔健康司曾表示，計畫經費大部分皆直接用於偏鄉，非如部分團體所稱將資源提供特定團體，對於國內外牙醫學歷，應考牙醫師考試及執業，均有相關法令規定，參與計畫的牙醫師在分發服務前，須依法領有牙醫師證書且完成指定訓練，絕非指派無照牙醫師下鄉服務。（編輯：翟思嘉）1131107