網傳衛福部挺波爸波媽 邱泰源：自己家人都念本土

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（中央社記者曾以寧台北15日電）波波牙醫議題延燒，網路流傳衛福部支持「波爸波媽」。部長邱泰源今天澄清，政府無所謂支持哪個團體的情況，自己家人都念本土醫學院，擔任立委時期更力助閉門法令送出委員會。

「波波醫師」是民國106年後赴東中歐唸書的醫師、牙醫學歷生，邱泰源多次被本土牙醫團體點名是111年醫師法修法提案7條附帶決議、增加波波牙醫實習名額的立委，總統賴清德表態嚴審國外學歷提高國考門檻，再次讓外界質疑是補邱立委時期漏洞。

昨天有網友截圖通訊軟體LINE對話紀錄，指出「波爸波媽」間流傳，可靠消息表示衛福部是支持己方的。

邱泰源今天出席「健康台灣好生活！戒酒有醫伴你行」台灣戒酒暨酒癮防治中心週年記者會，在會前接受媒體聯訪時表示，政府是為了人民的權益，照顧人民的健康，「只要能夠守護人民健康與醫療品質，就是我們一直在訴求的」。

邱泰源說，自己家人念醫學系都是念本土的，不可能特別去做甚麼。支持的是把制度弄好、讓社會更和諧、維持醫療品質、人民健康得到最好照顧，每個人都是中華民國國民，政府一定都要去了解、解決，無所謂支持哪個團體的言論，而是支持所有台灣人民的健康。

對於111年修法時情況，邱泰源說，自己身為立委，支持政府版本，從頭守到尾，讓版本順利出委員會，「如果這是屬於關門法令的話，自己應該是貢獻非常大」。

附帶決議方面，邱泰源表示，立法委員就是要聽取各方意見，因此委員認為可用附帶決議方式呈現，但需要3個委員才能成案，所以自己是在現場基於尊重黨籍立委提附帶決議，協助成案，讓法條順利通過、送出委員會。

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邱泰源說，附帶決議沒有法律強制力，自己更沒有提過任何一案，且黨團協商後的2個附帶決議，才是正式版，後來都在黨團協商中有所調整。

邱泰源強調，自己當時也是醫師公會理事長，非常支持不能增加醫學系的名額，更沒有提任何附帶決議，而是為了讓法條順暢，幫忙把東西送出委員會。立委的工作就是要聽取各方面的意見、做最好的處理，讓社會更和諧，立法、修法得以順暢。（編輯：管中維）1131115