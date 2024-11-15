本土牙醫質疑偏鄉計畫為波波開後門 邱泰源：暫緩國外學歷者投入

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）本土牙醫質疑衛福部偏鄉計畫替波波牙醫開後門。衛福部今天與相關代表會面後，部長邱泰源重申，初步結論以55個無牙醫鄉鎮為限、本國學歷畢業生優先；國外學歷部分暫緩。

本土牙醫連日質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉，揚言11月24日上街抗議。衛生福利部今天召開「反密醫、反特權、反對24億假偏鄉計畫」遊行訴求釐清及說明會議，與本土小牙醫聯盟當面溝通。

會議原定1小時結束，邱泰源在結束其他行程後趕抵加入討論，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺質疑衛福部拿24億元「假偏鄉計畫」幫助波波牙醫實習，甚至一度向邱泰源步步逼近，驚動隨扈上前請她保持距離。過程中雙方激烈交鋒，最後會議延長到2小時才結束。

邱泰源試圖安撫黃映綺等人情緒、取得共識，強調自己也是醫界出身，若角色交換，同樣會擔心醫療現況，衛福部13日已發出新聞稿清楚表達立場，國外牙醫學畢業生實習名額每年維持50名不會提高；近日將公布醫師法施行細則，把函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻；偏鄉牙醫計畫將以55個無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力。

至於開放國外牙醫畢業生投入偏鄉服務一事將暫緩，邱泰源強調，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113-116年度）-充實在地牙醫醫療量能計畫」將實施到民國116年，計畫已核定並編列經費，至少2年不會更動，幾年後才會再評估，屆時若有需要開放其他部分再來討論，要做任何改變，一定會先溝通。

邱泰源數度說，政府已表達最大誠意，希望能讓他們放心。

黃映綺強調，聯盟仍訴求衛福部撤回偏鄉計畫，應重新思考，不要讓偏鄉計畫成為開放國外學歷醫學生實習名額的後門，肯定總統賴清德日前願意出面承諾不會再加開實習名額，希望能落實，聯盟會持續監督。（編輯：管中維）1131115