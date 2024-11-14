波波偏鄉服務爭議 牙醫全聯會贊成本土有牌優先

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）本土小牙醫聯盟質疑「優化偏鄉醫療精進計畫第2期」內容，波波牙醫恐無執照就能申請，衛福部與聯盟將於明天開會；中華民國牙醫師公會全國聯合會表態贊成本土有執照者優先加入。

「波波醫師」是民國106年後赴東中歐唸書的醫師、牙醫學歷生，波波醫師爭議持續，本土牙醫質疑政府推行偏鄉計畫，恐會大幅開放波波實習名額。牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁今天接受媒體聯訪時表示，「這不是我贊成不贊成」，有執照先去偏鄉，爭議最小。

江錫仁說，「全聯會是贊成有牌的優先」，這才有機會盡快推動計畫，讓牙醫資源走進偏鄉，建構偏鄉在地醫療照護網絡，實現醫療平權，是全聯會的共識。全聯會理事會討論優化偏鄉絕對沒有外界質疑的30秒黑箱通過，今年7月28日、9月15日曾舉辦論壇與理事會，徵詢各方意見。

江錫仁表示，在上述2次意見發表會議裡，本土小牙醫聯盟都有代表出席，充分表達意見，無論有共識或沒共識項目，當然包含本土牙醫反對外國學歷牙醫系畢業生偏鄉服務資格，皆以錄音及逐字稿發文衛福部，讓中央了解論壇各方意見， 協助衛福部擬定計畫內容細節。

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江錫仁認為，優化偏鄉醫療精進計畫不可能都給國外學歷者，目前衛福部決定優先以本土學歷畢業生充實偏鄉地區人力，不要簽約簽太長、提供獎勵金，以利增加本土牙醫系學歷畢業生參與意願。「若讓外國學歷加入，因提早實習已不公平，建議簽約就要簽很長時間。」

至於本土小牙醫聯盟不滿明天與衛福部開會不可開直播，口腔健康司透過新聞稿澄清，將於會後提供會議紀錄，以利聯盟確認，並函送經與會者確認會議紀錄，前述事項皆告知聯盟，絕非密會、摸頭。

口腔健康司進一步說明，明天會議絕對是公開溝通，衛福部已與本土小牙醫聯盟就相關議題舉行至少4場協調會、說明會等會議，仍將秉持公開透明原則，持續落實社會溝通，促進公共政策理性討論。1131114