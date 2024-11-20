遭指波波醫師守門人 邱泰源：會用最大誠意解決爭議

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（中央社記者郭建伸台北20日電）波波牙醫議題延燒，本土小牙醫聯盟昨天抨擊，衛福部長邱泰源是「波波守門人」，替權貴擦脂抹粉。邱泰源今天表示，他完全沒有立場，如果有，也只是為了守護更好的醫療環境，政府會用最大誠意解決爭議。

波波牙醫爭議延燒，本土、國際牙醫都宣布24日上街頭、開記者會。邱泰源昨天說，將修訂「偏鄉計畫」文字內容，並提到行醫是一件很艱苦的工作，他本身也是從醫40年的「醫界老兵」。不過本土小牙醫聯盟昨天透過臉書指出，邱泰源既是失敗的拆彈人，更是波波的守門人，公然為權貴擦脂抹粉。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，邀請相關部會首長進行專題報告並備質詢。邱泰源在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，如何看待被本土小牙醫聯盟抨擊為「波波守門人」。邱泰源表示，他完全沒有立場，如果有，也只是為了守護更好的醫療環境與全民健康，政府會用最大誠意解決爭議。

媒體詢問，為何要留著開後門條款不拿掉。邱泰源表示，他不曉得是指哪一條開後門，第一，原來辦法開放50個名額，過去到現在一直都是這樣，未來也不會增加。

邱泰源說，其次，立法院在民國111年6月修正醫師法，就是閉門法案，一定會按照修法內容完成施行細則並且公布；第三，偏鄉計畫已經實施到第2期，但1年前發現偏鄉缺乏牙醫，加上高齡化社會需要更多照顧，所以去年、今年初核定補充牙醫人力。

邱泰源表示，他上任衛福部長後確實發現有所爭議和討論，因此政府很小心研議處理，目前已經定調，有關牙醫部分，只鎖定在現在沒有牙醫的55個鄉鎮，而且牙醫去執業時一定有執照、以本國醫師優先，如果再傳錯誤訊息，這對人民不好。

邱泰源表示，如果未來計畫改變，一定公開透明，且具備社會共識後才會修改。他呼籲，本土小牙醫聯盟一定要知道，政府用最大的誠意，盼能周全處理長久以來的爭議。

媒體追問，昨天是因為感慨才提及自己是醫界老兵嗎。邱泰源表示，他也曾下鄉過，深諳當醫師很辛苦、需要有堅強的意念，他希望能創造堅持醫療核心價值環境，因為醫師是台灣發展史的重要關鍵力量。

波波醫師是指民國106年後赴中、東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。（編輯：蘇龍麒）1131120