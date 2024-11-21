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衛福部成立調查小組 1週內釐清疑似職場霸凌案

2024/11/21 21:28（11/21 22:06 更新）
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圖為疾管署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）公部門涉職場霸凌案延燒，衛生福利部被爆至少3名女性官員有嫌疑。衛福部今晚表示，部長邱泰源已指示次長呂建德主持部內調查小組，盡快於1週內完成調查釐清工作。

勞動部公務員輕生案燒向衛福部，繼日前有網友爆料衛福部疾病管制署整備組長疑涉職場霸凌，多名立法委員今天表示，接獲相關檢舉，至少3名女性官員涉職場霸凌。

邱泰源上午才在立法院接受媒體聯訪時表示，不排除成立部級專案小組。晚間衛福部就透過新聞稿宣布，由次長呂建德主持並成立部內調查小組，盡快於1週內完成已接到投訴案件的調查與釐清工作。

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邱泰源強調，無論是醫療、衛生或社政領域的人員，都應該得到公平對待與尊重，將徹查部內霸凌案件絕不輕縱，也要求各級主管務必落實，自我要求，以身作則。

為確保調查過程的公正性與透明性，邱泰源也說，調查小組將邀請外部第三方單位，包括法律、心理諮商等專家參與調查，透過調查程序釐清，毋枉毋縱。部內亦設置有受理職場霸凌申訴專線電話、傳真及電子信箱等申訴管道，建立健全且安全的申訴機制。（編輯：陳政偉）1131121

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