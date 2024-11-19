失智防治照護政策綱領3.0 衛福部提3重點

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（中央社記者曾以寧台北19日電）台灣將邁入超高齡社會。衛福部次長呂建德今天說，「失智症防治照護政策綱領3.0」將以結合長照及社福醫療建立一體化服務、強化社區據點和加強失智友善據點服務能量為3重點。

衛生福利部長期照顧司舉辦「113年度失智症防治照護政策綱領成果發表會」，呂建德到場致詞並在會後接受媒體聯訪指出，台灣老年人口即將突破20%，在超高齡社會下，失智症人口也攀升。目前台灣失智症盛行率約7.99%，65歲以上共約35萬人，全年齡約有36萬人。

呂建德說明，在總統賴清德「健康台灣」政策下，衛福部正全力推動失智症照護綱領修正，未來會在失智症篩檢、照顧、防護相關政策上，協調勞動部、教育部、金管會、退輔會等10部會，將安全網修訂得更加完善，照顧全台失智症家庭。

失智症照護政策綱領將從2.0邁入3.0，最快擬民國115年上路。呂建德說，3.0將有3個重點，第1，結合居家、社區、機構以及社福醫療等，建立一體化服務；第2，強化社區服務據點；第3，加強失智友善照顧據點服務能量，並規劃安寧療護和居家照護；目前整體持續徵詢各界意見中。

住宿型機構部分，呂建德指出，目前衛福部針對醫療資源不足地區，除了原本每床160萬的補助外，失智症部分會提高到210萬；針對資源不足區域，也將加強補助，引導民間資金和業者到不足區域佈點，解決一床難求問題。

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在失智症篩檢方面，有民間團體希望將失智症篩檢納入65歲以上老人的健檢項目。呂建德說，目前主要仍是透過巷弄長照站和其他管道篩檢，但只要對初期篩檢有幫助，都可以來進行；同步呼籲民眾強化失智症認知，及早發現症狀，有初期徵兆個案也可透過失智友善長照站，讓長輩多與社會互動，有助減輕失智症狀。

衛福部表示，統計至今年6月，國內失智確診比率已達67.23%，有超過23.3萬名失智家庭照顧者可獲得支持，另外，社會大眾對失智症正確認識及友善態度達19.6%，已達成今年度失智友善台灣777的階段性目標。（編輯：管中維）1131119