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連江縣南竿島民自發淨灘 還海洋美麗風光

2024/11/4 17:46
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）海天一色美景吸引遊客，也帶來觀光公害，連江縣南竿鄉鐵板灣美麗卻哀愁，海漂垃圾破壞自然，鐵板社區居民不願妥協，每晚廣播響起全員自發淨灘，全年無休，將美麗歸還海洋。

衛生福利部今天下午舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，表揚43個服務績效良好、成果卓越的社區發展協會，連江縣南竿鄉鐵板社區就在其中，鐵板居民對於環境永續的堅持，不僅保留了乾淨的海灘，社區宜居的好環境才可以代代相傳，綿延不斷。

這股號角響起的淨灘凝聚力，讓今天出席表揚典禮的行政院長卓榮泰讚不絕口，特別在致詞時點名，「社區」2字在台灣政治發展與政策上扮演重要角色，社區對於國家就如同細胞之於人體，細胞活跳跳，身體就健康，社區健全發展，國家就會有溫暖。

鐵板社區的韌性不只是淨灘環保精神，還有文化傳承，從金板境天后宮的歷史建築改建到守護傳統鼓板樂，成員上至近80歲、最小的7歲都參與，是社區全年齡的傳承課程在每年最盛大的燒塔節慶典，鼓板樂更是歡迎客人最好的樂章。

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衛生福利部次長呂建德說，政府致力強化社區專業人才，至今已有7800個社區發展協會，及4916個社區照顧關懷據點，行政院因應超高齡社會，推動長照3.0，以家庭為中心、社會為基礎的照顧體系，就會是架構在這個基礎之上，讓台灣成為社區發展大國。

社區選拔辦理至今，首度選拔出「金質卓越獎」，全國首座金質卓越獎由南投縣竹山鎮富州社區發展協會獲得，積極推動多樣化服務，包括建立兒童理財專戶鼓勵儲蓄，富州社區著重推動兒少及老人福利、經濟永續、建構社會安全網絡，鼓勵居民共同參與，實現共生社區理想。（編輯：李亨山）1131104

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