衛福部遭爆多起疑似職場霸凌 擬成立部級專案小組

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）職場霸凌事件受關注，衛福部陸續遭爆疑似出現多起職場霸凌，不僅是疾管署，其他單位主管也被點名，部長邱泰源說，不排除成立部級專案小組，由次長負責，加速釐清調查。

繼日前有網友爆料衛福部疾病管制署整備組長疑涉職場霸凌，民眾黨立委陳昭姿今天在立法院社福及衛環委員會質詢時直言，近日接獲非常多與衛福部有關的檢舉。

陳昭姿隨即點名衛福部主秘暨社會保險司長劉玉娟上台，詢問她是否有過類似霸凌下屬的行為；劉玉娟強調，一次都沒有過，「我確定不是我。」

陳昭姿下午出席台灣生命之窗慈善協會所舉辦的「SMA重獲新生感謝宴」活動時說，就她所知衛福部至少3名司長有嫌疑且都是女性，令人遺憾。

陳昭姿引用一篇去年臉書爆料文，文章疑似指涉已調到健保署的前任衛福部司長涉職場霸凌。健保署長石崇良下午出席「SMA重獲新生感謝宴」活動時表示，健保署也在了解署內情況，至於網友所提的還會進一步瞭解。

國民黨立委廖偉翔提到，沒有目的良善的霸凌，如疾管署整備組長辱罵人絕非求好心切，衛福部未來執行職場霸凌調查重點，包含委員會成員合理，外部人士比例應該提高，確保不會出現內部有壓案、吃案狀況發生，公務體系穩定是國家發展基石。

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面對立委爆衛福部至少3名女性官員涉職場霸凌，邱泰源在立法院接受媒體聯訪時表示，衛福部非常重視輿論掌握，勇於面對，已被檢舉或報導疑似職場霸凌案，全部都會在1週內完成調查，確定有職場霸凌將積極處理，不實的會檢討改進相關機制，並進行澄清。

邱泰源說，目前相關爆料訊息較多，需要進一步瞭解、調查，不排除成立部級專案小組，將交由次長主持，透過專案調查程序，釐清訊息是否屬實，「我們不能冤枉人、當然更不能縱容」，不允許衛福部出現職場霸凌，就是最堅持的原則。（編輯：李亨山）1131121