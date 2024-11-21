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疾管署組長疑涉職場霸凌 28日調查出爐、開考績會

2024/11/21 11:48（11/21 12:06 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛生福利部疾病管制署長莊人祥今天答詢關於某組長疑涉霸凌時表示，調查小組會有2名外部委員，其中1人有法律相關背景，1週內完成調查，預計28日報告出爐，當天舉行考績會。

近日網友在社群網站Threads爆料這名組長疑涉職場霸凌情形，中國國民黨籍立法委員邱鎮軍上午在立法院社會福利及衛生環境委員會公布一段錄音，指這名組長大聲罵下屬、咆哮「我講這種話聽不懂嗎？」要求疾管署積極徹查，避免憾事發生。

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國民黨籍立委陳菁徽也要求疾管署別讓調查成為二次壓迫，應找公正第三人成立調查小組，現已接到求救電話與求救信，投訴霸凌主管，逼員工不得不離職。

疾管署副署長羅一鈞告訴媒體，錄音檔會提供專案小組列入調查參考；另外，昨天諮詢2名外部專家，問卷已設計完成，即日起就以網路方式匿名調查，希望讓相關員工用安心、維護隱私方式網路匿名填寫回覆，再視回覆結果安排外部專家訪談願具名員工。（編輯：李明宗）1131121

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