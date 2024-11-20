網友爆疾管署疑有職場霸凌 羅一鈞：專案小組調查

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（中央社記者曾以寧台北20日電）近日有網友表示疾管署整備組也有疑似職場霸凌情形。發言人羅一鈞今天表示，未接獲相關申訴，但已比照職場霸凌規定，成立專案小組主動訪查，將於2個月內儘速完成調查。

職場霸凌議題延燒，近日有網友apo80bk7在通訊軟體Threads上表示，疾管署整備組組長個性缺乏耐心，每日緊逼進度，要創新要亮點，卻不顧本業務無法運作，催促急上線的政策出包，還會推卸責任要底下的人背鍋，甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、甚至辱罵「你是豬嗎？」。

網友指出，單位近期離調人員高達3到4成，人員流動明顯異常，刻意壓人長達6個月以上不讓調職也屢見不鮮。而調離後的空缺，多數補不到人，導致目前單位內部工作量暴增。

疾管署發言人羅一鈞今天對外說明，疾管署在獲悉此貼文後，雖檢視近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已於當日決定比照職場霸凌作業規定，成立專案小組主動啟動訪查。

羅一鈞表示，小組包含2位署內委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將於上述職場霸凌作業規定的期限2個月內儘速完成調查。

新興傳染病整備組業務職掌，疾管署表示，包含新興傳染病防治政策之規劃及推動、生物病原災害應變整備政策之規劃及推動、防疫物資整備政策之規劃及推動、傳染病防治醫療網之規劃及推動、新興傳染病之研究發展，及其他有關新興傳染病整備事項。目前組長是於112 年 5 月到任。

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至於整備組調職及辭職率高達37%高於全疾管署平均（12%），且為疾管署最高的單位，羅一鈞說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中央流行疫情指揮中心解編後，整備組仍業務繁重，負責物資整備任務收尾作業，重大案件包括徵用口罩及快篩試劑之帳務結算、違反徵用規定之廠商裁罰及後續相關訴訟等。

羅一鈞指出，整備組也負責其他重要疫後工作，包括推動傳染病防治醫療網改革計畫、每年秋冬流感疫苗採購及接種作業等。疾管署近1年已陸續橫向調節其他單位人力挹注整備組。同仁調職及辭職是否如網友貼文與主管領導管理方式有關，將透過前述專案小組訪查一併進行了解。（編輯：李亨山）1131120