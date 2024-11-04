桃園強擄未遂案遭點名未回應 邱泰源：避免汙名化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北4日電）國民黨立委陳菁徽與民進黨立委黃秀芳今天質詢衛福部，為何沒有針對桃園市女童遭強擄未遂事件做任何回應。部長邱泰源說，因不希望精神疾病汙名化，因此在聲明發布上較為謹慎。

桃園市龜山區10月27日發生女童被陌生男子強擄未遂事件。桃園市長張善政28日在市政總質詢時表示，市府已協同社工處理並送檢察官查辦，由於加害人疑似精神有狀況，過去若有相關就診病歷，將協同評估加強醫療。除要求社會局全力照護輔導女童並提供家屬後續協助，市府也會協同各局處，全力加強可改進的部分。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部長邱泰源針對「社區精神病患照護優化」進行專題報告，並備質詢。

陳菁徽在質詢時表示，此事件涉及未成年，與身心障礙有關，又是性相關犯罪，且審判過程有可能需要精神鑑定，判刑後可能需要司法精神病房或復健，都與衛福部有關，桃園也有多名民代、立委都為事件發聲，但衛福部官網、新聞稿或社群媒體都沒有任何回應或作為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃秀芳提及，事件發生至今，被害者、加害者兩個家庭的家長都十分傷心，中央地方應該一起做檢討，衛福部應結合教育單位與地方政府，共同努力及預防，不要讓相同的事件再次發生，喊話邱泰源發揮自身影響力。

邱泰源說，衛福部將持續會同教育部，從學校社會教育層面，強化心理健康、民眾心理韌性。事發後已馬上請地方政府啟動社工進行關懷，但長期以來，希望精神病不要被汙名化，不要好像有什麼事情就都是精神病，因此在發文、聲明上很小心謹慎。（編輯：管中維）1131104