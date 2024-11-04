媒體指代孕費將上看百萬 邱泰源：沒有這回事

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（中央社記者曾以寧台北4日電）媒體報導，政院版人工生殖法將對代孕明定營養費等開銷約新台幣100萬元。衛福部長邱泰源今天表示，相關報導不完全正確，寫出的數目「沒有這回事」，細節仍需經過專家審議。

聯合報報導，衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少4次評估諮商，營養費及其他開銷約100萬元，委託人需存入專戶。國健署說，這是全球最嚴格的代孕法規，費用不低於赴美國代孕，但擁有足夠保障。

立法院社福及衛環委員會今天處理民國113年度中央政府總預算有關衛生福利部主管預算凍結報告案，並邀請衛生福利部針對「社區精神病患照護優化」進行專題報告，並備質詢；邱泰源上午出席並接受媒體聯訪，被問及此事。

邱泰源說，媒體所寫的並不是完全正確，衛福部雖然列出相關要做、要關心的項目，但後面細節仍需要經過專家審議，現在寫出來的數目是「沒有這回事」。

媒體提問，若以無償進行，如何保障代理孕母權益，邱泰源回應，當然要從各方面需要，進行完整考量，這部分相信國健署與專家會滾動式努力，到真正提出來的時候，是能保護到最應該保護的人。

邱泰源指出，相信台灣在這部分一定會用最嚴謹的作法，「價格部分目前沒有辦法給大家1個答案」，但相信一定會在合理的處理下，「請大家放心」。（編輯：方沛清）1131104