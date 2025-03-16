台北區小總額將上路 大醫院掛號如常暫無費用調漲

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）台北區醫院小總額制預計4月起上路，北榮、馬偕、台北長庚等醫院熱門科別，如心臟內科、腫瘤科與胸腔外科仍有充足預約掛號名額，台北區暫無醫學中心公布調漲掛號費，以價制量。

衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，也就是俗稱的醫院個別總額或小總額制度，固定各醫院額度，當服務爆量就會稀釋點值，大醫院避免重複或不必要檢查，達到門診減量效果，但民眾擔憂未來掛號變更難，看病變更貴，如調漲掛號費等。

台北市各醫學中心掛號預約系統顯示，4月初掛號名額仍充足，尚未出現一號難求，以台北榮總心臟內科複診掛號為例，4月1日至12日上下午診仍有超過80診可掛號，台北馬偕醫院血液暨腫瘤科複診掛號4月1日至4月中旬上下午診也還有近60診，台北長庚胸腔及食道外科約有7診。

衛福部長邱泰源今天出席台灣龐貝氏症病友感恩會，會後接受媒體聯訪被問到醫院個別總額制議題。他表示，在健保30年的關鍵時刻，需要做出突破，各個醫療層級角色發揮最高效率，把財務用在刀口上，將資源更精準地運用在需要的地方，尤其是急重難症資源。

在醫院小總額制規定下，各醫院設有年度健保點數申報上限，若服務量仍居高不下，醫界可能調漲掛號費，一方面以價制量，一方面彌補超過打折或不予給付的額度。台北區暫無醫學中心公布調漲掛號費，邱泰源同時向院方喊話，盼掛號費變動只是最後手段。

邱泰源表示，尊重醫院的營運模式，但掛號費屬於行政費用，盼醫院以不增加病人負擔為原則，「大家共同發揮智慧」，南區實行醫院小總額制行之有年，最初當然稍微有一點陣痛期，經過一段時間的調整與滾動修正後，醫療服務內容與品質並未受到影響。

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台灣社區醫院協會理事長朱益宏今天在「健保財務壓力下的改革與創新」倡議論壇也提到，雖然今年健保總額首度突破新台幣9000億元，醫院總額占了6000多億元，但持續有通氣管比通水管便宜、心臟按摩比紓壓按摩便宜等醫療太廉價，以及醫護血汗問題存在，分級醫療不落實是關鍵之一。

朱益宏指出，健保實施30年期間，醫學中心家數從約10家成長了1倍，地區醫院量卻被腰斬；應負起急重難症住院治療的醫學中心，門診占申報比率超過55%，相信個別總額限制，大醫院會開始將輕症下轉小醫院或基層診所，預計約3至5年落實分級醫療。（編輯：張雅淨）1140316