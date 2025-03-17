邱泰源：小總額有助醫院盈餘 掛號費不調漲

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）台灣各地陸續實施醫院小總額制，台北區預計4月起上路，民眾擔心出現漲掛號費，以價制量，衛福部長邱泰源今天重申，醫院落實自主管理，促進盈餘增加，不會出現掛號費調漲問題。

衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，也就是俗稱醫院個別總額或小總額制度，固定各醫院額度，當服務爆量就會稀釋點值，若服務量仍居高不下，醫界可能調漲掛號費，一方面以價制量，一方面彌補超過打折或不予給付的額度。

台北區暫無醫學中心公布調漲掛號費，繼昨天向院方喊話盼掛號費變動只是最後手段，邱泰源今天出席2025年玉山論壇開幕式接受媒體聯訪時，他說，醫院個別總額是經過深思熟慮的政策，不僅控制醫院財源用在刀口上，還能促進病人醫療提高品質、促進健保永續。

邱泰源表示，這樣創造三贏局面的新制，相信是各界樂見其成，只要醫院落實管理，打造分級醫療環境，各醫療院所的盈餘反而會增加，「不會出現增加掛號費的問題，請大家放心」，據了解，不論是台大醫院或是新光醫院等台北區的醫學中心都沒有調整掛號費的規劃。

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未來大醫院避免點值滑落，門診將減少，民眾擔心掛號變難，或出現醫療人球。邱泰源說明健保署透過門診、住院加權，與台北區急重症不受當年預算限制等3項配套，急重難罕等屬於醫療「剛性需求」，受到1點1元點值保障，同時監測不當轉診，避免固定各醫院額度出現醫療人球。

邱泰源表示，健保實施30年，為了永續經營，財務制度調整勢在必行，尤其台灣分級醫療與預防醫學應該更加落實，相信醫院個別總額制度有助於各個醫療層級在各自角色發揮最高效率，醫學中心肩負重症照護任務、小醫院與基層診所守護輕症個案，讓所有患者得到更好的照顧。（編輯：李亨山）1140317