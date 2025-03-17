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中西醫師掛號費收入費用率調升 今年5月報稅適用

2025/3/17 18:10
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（中央社記者張璦台北17日電）根據財政部113年度執行業務者費用標準，中醫師、西醫師掛號費收入，收取金額新台幣150元以上者，由78%調高2個百分點至80%，收取金額150元以下者，則調升12個百分點至90%；一般而言，調高費用率具有降低稅負效果。

財政部今天釋出民國113年度執行業務者費用標準，僅中醫師、西醫師部分有所變動，此變動於今年5月報稅季適用。

112年度中醫師、西醫師掛號費收入費用率為78%，即100元掛號費收入中，78元視為成本，其餘22元屬於所得需課稅。

根據113年度標準，以113年12月31日為基準日，若掛號費收取金額超過150元者，適用費用率為80%，換算每100元掛號費收入中，80元可視為成本。掛號費收取金額150元以下者，費用率則為90%，意味每100元掛號費收入中，90元可視為成本。

雖然中醫師、西醫師113年度掛號費收入費用率較112年度調高，意味免計稅的成本費用將變多，有降低稅負效果，但官員說明，實際所得稅額仍需端視不同個案當年度整體掛號費收入是成長或減降。

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此外，中醫師、西醫師的全民健康保險收入，經中央健康保險署區分屬藥費及藥事服務費收入者，此部分收入適用的費用率為94%。

執行業務者報稅的計稅方式有兩種， 一種是設帳記載，以實際收入減掉費用支出計算；另一種則是直接採用財政部公布的各年度費用標準計算，區分出收入中可免計稅的成本費用占比多少。（編輯：楊凱翔）1140317

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