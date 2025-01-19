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醫院電價凍漲預算被刪 醫界指掛號費恐調漲

2025/1/19 18:41（1/19 19:16 更新）
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立法院會審查114年度中央政府總預算案，若經濟部遭刪減新台幣1000億元預算，恐導致取消醫療機構電價凍漲政策，醫界認為，屆時可能需要調漲掛號費，以應對醫療成本增加。中央社記者曾以寧攝 114年1月19日
立法院會審查114年度中央政府總預算案，若經濟部遭刪減新台幣1000億元預算，恐導致取消醫療機構電價凍漲政策，醫界認為，屆時可能需要調漲掛號費，以應對醫療成本增加。中央社記者曾以寧攝 114年1月19日
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）立法院對於衛生福利部及所屬機關等業務費用進行刪減，醫界指出，電價凍漲政策預算被刪除，醫療成本增加帶動物價調漲，醫療機構可能需調漲掛號費應對虧損，增加全民就醫負擔。

立法院會審查114年度中央政府總預算案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，砍新台幣939億餘元。台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會共同聲明，盼給予共同商量討論餘裕。

台灣醫務管理學會等5大醫事團體聲明稿提到，衛福部及經濟部的業務費用並非單純的財務數字，而是國家對全體國民健康與福祉的承諾。若經濟部遭刪減1000億元預算，恐導致取消醫療機構電價凍漲政策，進一步引發醫療成本增加，帶動物價調漲。

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屆時醫療機構可能需要調漲掛號費，以應對虧損，增加全民就醫負擔，最終不利國民健康權益的維護。反之，若被刪減1000億元補助電費經協調恢復，台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天傍晚接受媒體聯訪時呼籲，希望114年醫療院所電價凍漲政策仍可維持。

另外，以應改善健保藥價差及排除給付指示用藥為由，遭凍結的健保署信義大樓及健保大樓的裝修預算。洪子仁認為，「應該一碼歸一碼」，藥價差是制度面問題，不該與業務費用連動，兩者關聯性不強，呼籲立委討論預算凍結相關提案，務必保留充分商量協調空間。（編輯：張雅淨）1140119

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