掛號費上限取消滿月 王必勝：漲價者占不到1%

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）衛生福利部公告取消醫療院所掛號費上限，外界憂心聯合哄抬。衛福部次長王必勝今天說，實施1個月時間以來，目前漲價的醫療院所共188家、占不到1%，將持續關注防止聯合漲價。

衛福部今年3月4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定，各界憂心掛號費漲聲響起。

至今過了1個月，衛生福利部次長王必勝昨天深夜在臉書（Facebook）公布相關數據指出，3月4日到3月31日期間，全國5萬341家醫療院所，調漲者共188家、占0.37%，包括醫院9家、診所179家。

王必勝今天接受媒體電訪說明，調漲金額落在新台幣50元到200元間，調漲後最高掛號費為350元，因為這只是第1個月，未來如何仍要持續觀察，畢竟要不要漲掛號費，除了經營成本外，醫療院所同時要考慮是否會影響民眾就醫意向。

他強調，重點是不能聯合漲價，再來就是若出現異常狀況，比方說異常高價等，也會進一步了解，將請健保署研議建立相關機制，讓統計更有效率。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁表示，長期來看，掛號費屬於看診門檻，調整掛號費一定會牽涉到民眾就醫行為跟選擇，但另一方面，目前電費等各方面人事成本提高，都會造成醫療院所經營壓力。

洪子仁認為，接下來各醫療院所是否會調漲掛號費，取決於整個醫療環境的可能變化，包括保障0.95點值、明年能提高健保總額成長率到6%以上等，若能落實，調整掛號費的壓力就會降低，否則相關成本就會反映在掛號費上。

不過，他也說，考量民眾負擔、跟其他家醫療院所的競爭等，就算漲價，應該不會調漲太多，推測會在50元到100元區間調整，至少短期2、3年內，不太可能出現如外界憂心漲到500元以上的情形。（編輯：陳政偉）1130413