掛號費上限取消 公平會盯3細節嚴查聯合行為

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）衛福部4日取消醫療院所掛號費上限，引發熱議，公平會主委李鎂表示，醫療院所調漲掛號費屬於市場機制，但公平會會加強關注有無聯合調漲掛號費的情況，將從關係企業、科別以及地理區域等3角度觀察。

立法院經濟委員會今天邀請公平會進行業務報告，公平會副主委陳志民會前受訪時表示，衛福部取消醫療院所掛號費上限，新制才剛上路，目前沒有發現聯合漲價的情況，但若看到醫療院所發生彼此漲幅、漲價時間非常接近甚至一致，不排除用聯合行為相關規定調查甚至查處，這也是公平會未來密切關注重點。

李鎂說明，如果醫療院所依據各自成本考量調整價格，屬於市場機制，沒有問題，但若醫療院所之間橫向勾結，商量如何調整價格，這就可能觸及聯合行為；換言之，公平會在意的不是漲價合不合理，而是有沒有聯合談價格，一起調漲。

立委追問，報導指出，雙北265家院所擬漲掛號費，公平會如何調查、如何判斷是否屬於聯合行為，李鎂表示，會與縣市政府、衛生單位合作，彼此資訊交換；公平會也會從調漲項目是否同個科別，或是否屬於關係企業、地理位置有無相近等細節觀察。

李鎂補充，公平會已發文給衛福部，請他們轉知所有醫療院所，不得有聯合行為；她也公開表示，歡迎各界檢舉聯合行為，若有具體事證，獎金會很高。

至於外界關注的關鍵字廣告議題，陳志民受訪時指出，公平會過去處理過關鍵字廣告案例，未來將從數位經濟發展趨勢、廠商運用數位科技優化情況，以及市場競爭等角度，持續監看市場發展與廠商動向。

公平會業務報告也提到，未來將建構優質數位經濟競爭環境，111年底發布「數位經濟競爭政策白皮書」後，為了完備數位經濟下競爭法相關法規配套，已經根據白皮書內容，逐步推動相關政策與措施，除了修正「公平交易法第21條案件之處理原則」，明確規範付費購買機會中獎商品（服務）的機率或獎項，不得有不實情事，確實處理線上遊戲機率問題。

此外，112年2月修正「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」，將網紅、直播主等社群網站用戶納入規範，新增例示網路廣告違法行為態樣的案例，讓業界可以遵循。

公平會並於112年11月修正「公平交易委員會對於相關市場界定之處理原則」，增修涉及數位經濟下的產品市場與地理市場界定考量因素，解決傳統市場界定面臨「相關市場界定的數目」及「相關市場範圍不明確」等問題。（編輯：張均懋）1130311