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新北市立聯合醫院、衛生所 門診掛號費維持50元

2024/3/8 13:56
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市衛生局今天表示，衛福部取消掛號費上限，新北3000家醫院、診所須公告標示掛號收費金額，確保民眾就醫權益。新北市立聯合醫院及29區衛生所，維持門診掛號費新台幣50元。

衛生局今天發布新聞表示，衛生福利部4日公告廢止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，取消掛號費上限，且免向地方衛生局備查。

為兼顧保障醫療品質與保障民眾就醫權益，衛生局表示，已發函全市各醫療院所及公會，依中央規定取消掛號費上限，若有調漲費用，應公告事先通知民眾，也須將收費告知衛生局。

衛生局長陳潤秋說，維護新北與偏鄉住民就醫權益，新北市立聯合醫院及29區衛生所，暫不調漲健保門診掛號費，維持原收費50元。

不過，委託長庚醫療財團法人經營的新北市立土城醫院，門診掛號費為150元，急診為300元。門診掛號費50元，僅是市立聯醫板橋院區、三重院區。

衛生局說，新北市112年至今年3月4日止，約有170家醫療機構報備調整掛號費，多數調漲金額從150元調漲至200元或250元，有3家超過300元。

另外，醫院部分，門診掛號費金額都在50元至200元間，急診掛號費都在300元以內。衛生局說，已將掛號費收費情形，納入督考項目以掌握各醫療院所收費情形。（編輯：方沛清）1130308

#新北市
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#新北市立聯合醫院
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