掛號費上限取消 民進黨團：民眾就醫權益不會受損

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（中央社記者王揚宇台北8日電）衛福部4日取消醫療院所掛號費上限，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，這能讓醫療成本合理化，進一步照顧更多醫事人員，而且民眾就醫權益絕對不會因此受損。

衛生福利部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定，引起民間團體擔憂全民健保變階級醫療等疑慮。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰、醫師出身的立委王正旭今天召開輿情回應記者會，對於掛號費上限取消等議題進行說明。

吳思瑤說，衛福部已多次說明，這是合理的政策作為，希望達到醫療成本合理化、優化對於醫事人員的照顧等，也希望改變民眾就醫習慣，讓醫療分級能逐步上路，5大醫事團體也釋放出正面支持的意見。

吳思瑤說，此政策方向是長期以來經過醫界倡議及各界討論下，匯聚出來對的政策，不會有任何民眾的就醫權益因此受損，也絕對不會有人因此沒錢看醫生，或是認為掛號費太貴看不起醫師，反而能讓醫療成本合理化、可以進一步照顧更多醫事人員等。

吳思瑤指出，醫界、各醫院都展現自律作為，根據衛福部提供的訊息，66家公立醫院的掛號費都凍漲，沒有任何一家公立醫院因為此政策鬆綁而調整掛號費

王正旭表示，掛號費的調整有其背景需求，以10年前的基本工資為例，月薪是1萬7280元，現在已調整到2萬7480元，而醫界欣見掛號費調整，這能維持醫療品質，也能兼顧弱勢就醫權益。

洪申翰指出，醫界支持也歡迎衛福部這項措施，但現在比較可惜的是，網路上有蠻多扭曲或挑撥醫病關係的影片，也有些人惡意挑撥，好像幫醫界多一點就是在減損病人權益，「這真的不是事實」。

洪申翰認為，雖然打開掛號費天花板，但大家會透過自律或該領域的規約，不會走向彼此哄抬或讓大家看不起病的情形，這絕對不可能發生，希望有心人不要再挑撥，而且如果無法回應醫療環境當下遇到的問題，使醫療環境持續惡化，這才是對台灣民眾健康權益最大的威脅。

吳思瑤最後說到，王正旭今天為了這個正確政策站出來進行政策論述、傳達正確的訊息，希望在野黨的醫界代表立委也在對的政策方向，站出來為醫界說話，不要繼續沉默。（編輯：翟思嘉）1130308