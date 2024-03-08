更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
掛號費上限取消
新聞專題
掛號費上限取消
首頁 / 生活

掛號費漲為千元嚇人 新北診所：只備查、實收150元

2024/3/8 19:32（3/8 19:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北衛生局今天統計，去年至今有170家醫療機構報備調漲掛號費，某診所從150元調為1000元最高。這家診所受訪表示，只是向衛生局備查調漲空間，仍收150元，否則病患哪敢上門。

衛生局今天發布新聞表示，新北市112年至今年3月4日止，約170家院所報備調整掛號費；多數從新台幣150元調漲至200元或250元，僅有3家超過300元。

衛生局專門委員楊時豪接受中央社記者電訪表示，這3家診所分別是三重區某診所調漲備查為1000元，新莊區某診所調為600元，汐止區某診所調為500元，尊重市場機制。

楊時豪說，申報備查的都是調漲，原依據「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，門診就是介於0至150元。

他表示，在衛福部取消掛號費上限之前，若調整須致函衛生局備查，並檢附相關理由。多數理由不外乎掛號人力成本、薪資與勞健保增加、提升醫療品質、由人工改為電腦掛號系統等，經檢附相關人員名單後備查。

診所掛號費由150元調漲為1000元，幅度之大令人矚目；這家以家醫科與小兒科、傷口照護為主的診所，接受中央社記者電訪表示，在人力成本與房租的考量下，當然有調漲掛號費的空間與需求。

診所說，但目前掛號費依舊為150元，「在健保體系下，高額掛號費，誰來看診」。1000元掛號費只是向衛生局備查，以免每次調漲都要重複行政作業。

其餘兩家調漲為600、500元的診所都表示，實際仍維持原收費，並未如備查的調漲掛號費。（編輯：張銘坤）1130308

延伸閱讀
新北市立聯合醫院、衛生所 門診掛號費維持50元掛號費上限取消 民團憂全民健保變階級醫療衛福部取消掛號費上限 薛瑞元：不至於出現哄抬全國掛號費上限取消 醫事司：地方可自訂標準或維持備查制
掛號費上限取消
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.28