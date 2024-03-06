掛號費不設上限 新北桃園等多家醫院已調升為170至500元

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（中央社台北6日電）衛福部取消全國統一的醫療院所掛號費上限，據地方政府統計，包括新北、桃園與高雄等縣市，已有醫療院所調整掛號費，調整後費用落在170元至500元間，部分縣市將研議是否延續備查制度。

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即起生效。

新北市衛生局專門委員楊時豪接受中央社記者電訪表示，新北的醫院、診所共3000家，若醫療院所掛號費有調整，仍希望能夠來文告知新北衛生局。

楊時豪說，醫事管理科年度督考時，本來就會請醫療院所提供收費項目內容。據統計，112年共110家醫療機構調整收費，多數為調漲。今年至1月25日止，也有25家調整掛號費，報地方衛生局備查，多數從新台幣150元調漲至200元、250元。為提供病患就醫資訊，研擬公告各醫療院所收取的掛號費。但因為資訊龐大，會擇期與新北市醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會等溝通研商。

桃園市政府衛生局向中央社表示，針對桃園市內醫療機構掛號費上限標準，以及是否延續備查制度等，目前正在進行內部研議，確定後會公布，若有需要也會與醫療院所溝通。

桃園市衛生局指出，截至去年12月，桃園市已有86家診所、13間醫院向衛生局核備收取高於衛生福利部公告範圍的掛號費用，門診掛號費大約在200元至300元間，急診掛號費則落在320元至500元間。

台中市衛生局透過文字稿表示，依據前行政院衛生署99年6月21日公告「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，衛生局將醫療機構掛號費收取參考範圍訂定於台中市西醫、中醫及牙醫醫療機構的收費標準表中，門診為0至150元、急診為0至300元。

台中市衛生局說明，衛生福利部在今年3月4日公告，即日起停止適用前行政院衛生署99年6月21日公告「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，衛生局將依前揭公告辦理。

台南市政府衛生局表示，一切依中央規定辦理，但台南暫未訂定掛號費上限標準。

高雄市衛生局表示，高市不會制定掛號費上限，依據衛福部公告，已停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，已沒有所謂掛號費上限制定。經請醫療機構應將所訂掛號費收費額，於機構明顯處揭示，並得請醫療機構陳報其掛號費調整情形。

根據高市衛生局資料，衛生局於民國112至113年同意備查4家醫療機構調漲掛號費，範圍為新台幣200元至300元。另外，目前有3家診所調漲申請正在備查程序中。

新竹市衛生局提供新聞資料指出，截至113年3月6日統計轄內醫療院所共451家，各家醫療院所因應人力成本上漲，112年至今已有68家醫療院所來函衛生局進行掛號費調整備查（區域醫院2家、地區醫院1家、診所65家），調整後落在170元至300元。（編輯：李錫璋）1130306