北市聯醫暫不調掛號費 維持門診50元急診80元

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）醫療院所掛號費上限取消，台北市衛生局今天表示，為保障市民就醫權益，市立聯合醫院至少今年內沒有調整掛號費的規劃，將維持門診掛號費50元、急診掛號費80元。

物價上漲影響，醫療院所掀起掛號費漲價潮，台北市光是今年就已有116家醫院及診所喊漲，新北市也有至少25家醫療院所調整收費。

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定，引發民眾擔憂是否會有聯合抬價狀況。

不過，台北市衛生局今天發布新聞稿表示，為減輕民眾經濟負擔，及保障市民就醫權益，屬於區域醫院的台北市立聯合醫院將維持門診掛號費50元、急診掛號費80元；若聯醫後續基於營運成本考量要調整，須依相關作業規範提報衛生局。

衛生局強調，衛福部中央健康保險署去年已調漲健保門診藥品與急診部分負擔，考量民眾觀感，至少今年內沒有規劃調整聯醫掛號費，鼓勵有醫療需求的民眾可以就近前往各院區或院外門診部，尋求協助。

除了北市聯醫，今年躍升醫學中心的衛福部雙和醫院也表示，目前暫無調整掛號費的計畫；三峽恩主公醫院則說，將維持區域教學醫院現行掛號費收費標準，若有調整會提前1個月以上公告；亞東紀念醫院同樣維持現行收費標準。（編輯：張銘坤）1130307