醫療院所掛號費掀漲價潮 北市113年已94家調高

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）物價上漲影響擴及醫療體系，台北市政府衛生局統計，報備掛號費超過新台幣150元的醫療院所去年起暴增，共205家調漲，且數量呈現成長趨勢，今年已94家完成備查。

「醫療法」規定，醫療費用應由直轄市、縣（市）主管機關核定，掛號費則屬於行政管理費用，不需經過衛生主管機關核定。

不過，衛生署（現衛生福利部）為避免醫療機構收費標準差距過大，影響民眾就醫權益，在民國99年公告醫療機構收取掛號費參考範圍，門診上限150元；超過此範圍須報地方衛生局備查。

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台北市衛生局統計，去年來函報備掛號費調整的醫療院所數量大增，共205家完成備查；截至今年2月7日為止，已有94家完成備查，顯示漲價趨勢恐怕方興未艾。依衛生局數據，掛號費調整後大多落在200元至300元，其中有18家醫療院所超過500元，最高則是2500元。

衛生局說明，調漲原因主要為反映物價，包含房租、水電、人事成本等行政開銷，但也無法排除部分醫療院所是為補充健保收入而調整掛號費。（編輯：孫承武）1130217