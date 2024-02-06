19種癌症次世代基因定序納健保 最高補助3萬最快5月上路

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）健保署規劃給付次世代基因定序（NGS），今天定案納入19種癌別，包含14種實體瘤及5種血液腫瘤，每癌別終生給付1次，最高給付新台幣3萬元，估每年逾3萬人受惠，最快今年5月上路。

精準醫療成國際趨勢，檢測扮演重要角色，其中治療癌症的新興標靶藥物或免疫療法，多須透過生物標記檢測尋找基因突變作為治療標的。衛生福利部中央健康保險署今天再度舉行會議，定案健保NGS檢測給付原則。

健保署長石崇良今天下午接受媒體聯訪時表示，考量實體瘤與血液腫瘤使用NGS檢測目的不同，前者是對應找適合的藥物治療、後者則為對應骨髓移植等治療計畫，扮演角色不一樣，決定分別給付。

實體瘤NGS檢測給付14種癌別，包含非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌、胰臟癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胃癌。

石崇良表示，實體瘤NGS檢測規劃出3種模式，第1種BRCA-1與BRCA-2基因，基因片段較長，採獨立給付，預計給付健保點值1萬點；第2種是各癌別最基本基因位點小於100個基因的小套組，給付2萬點；第3種100個以上基因位點大套組，給付3萬點。

石崇良說，因為現行NGS檢測方法多元，成本各不相同，檢測基因數多寡也會影響價格，健保考量是首次給付NGS，決定使用定額給付方式，保留市場彈性，患者可差額自費。比如執行要價5萬元的80至90個基因NGS檢測，健保給付2萬元，病人自付差額3萬元。

除了14種實體瘤適用NGS檢測給付，還有其他5種血液腫瘤也在範圍內，石崇良表示，不同癌症檢測時機不一，各癌別將制定指引說明檢測時機，及建議應該檢測的基因位點；醫病充分溝通後決策，每人每癌別終生給付1次，不包含癌症轉移，僅確診第2種癌症可再使用。

石崇良說，據初步推估，適用NGS檢測給付的14種實體瘤，每年新發生適用患者約2.5萬人，支出預算規模約7至8億元，5種血液腫瘤每年新發生適用患者約6000多人，預算約1億元，若再加上過去診斷個案可受惠人數將更多。新增支付標準將於3月提至共擬會，最快5月1日起給付。

另外，石崇良說明，具備申請給付資格的醫院，限區域級以上醫院或癌症診療品質認證醫院才可申報，符合條件醫院約90家，檢驗給付時患者簽署同意書，存放至國衛院國家級人體生物資料庫，結果未上傳者不予支付；若檢測失敗，醫院不得收費，僅能自行吸收金額。（編輯：李亨山）1130206