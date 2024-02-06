破例增額2醫學中心 醫管學會：恐造成資源分散

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（中央社記者曾以寧台北6日電）醫院評鑑結果今揭曉，台北區破例增額錄取雙和、台北慈濟2家醫學中心。醫務管理學會表示，若未適度控管醫學中心數量，恐造成醫療資源分散，應系統考量評鑑制度如何修改。

相隔7年醫院評鑑結果今天揭曉，劃分為台北區的台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣評定醫學中心10家，最終決定增額評定2家，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院。桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣的北區，則因人口增加，新增1家台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院新竹醫院。

對此結果，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁今天透過文字表示，衛福部考量各項變動因素後公告最終審查結果，醫界應予以尊重；不過以台灣地區每200萬人口需要1家醫學中心估算，全台僅須12家醫學中心，全台目前已有19家，數量增加並非不可行，但也應注意醫學中心的定位與角色。

洪子仁說，醫學中心數量增加後應考慮到健保給付、醫療轉診制度等問題，若未適度控管數量，恐造成醫療資源分散及醫學中心社區化、區域醫院化風險；此次名額增加，應請專家學者系統性的考量評鑑制度如何修改，通盤思考醫學中心增額後對健保支付制度、醫療轉診及台灣醫療照護制度的影響。

台北區增加2家醫學中心皆位於新北市，洪子仁指出，確實能提高新北巿居民照護品質，均衡台北市與新北市醫療資源的配置；但醫務管理學會會員對評鑑結果感到意外，若能在去年評鑑申請作業程序上，清楚說明醫學中心新增容額會更妥善。

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對於升醫學中心，台北慈濟醫院院長趙有誠透過新聞稿表示，台北慈濟住院病人中，低收入或無收入者占2/3，且近半數學歷僅國中以下，相對弱勢；慈濟醫院設立初衷就是照顧弱勢，升格後依舊會秉持濟世精神幫助需要幫助的人，並將在現有基礎上精進醫療品質、病人安全，提供更卓越的醫療服務。

雙和醫院則表示，升格醫學中心並非終點，而是邁向高品質、高績效國際一流大學醫院的起點，未來在環境快速變化下，將迎接更大挑戰與責任；雙和全體員工將以持續努力的態度與精神，精進核心能力，一步一腳印守護民眾健康與福祉。（編輯：陳政偉）1130206