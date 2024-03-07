衛福部立醫院暫不調掛號費 多數門診維持50元
2024/3/7 19:08
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）醫療院所掛號費上限取消，繼台北市立聯合醫院開第一槍，宣布今年內不會調整掛號費，衛生福利部今天也表示，26家所屬醫院維持暫不調漲，多數門診掛號費維持新台幣50元。
衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定，引發民眾擔憂是否會有聯合抬價狀況。
不過，衛福部今天發布新聞稿表示，衛福部所屬26家醫院承擔國家的公共政策實施，協助政府落實公共衛生與社會福利任務，具有平衡城鄉差距任務，經評估仍維持暫不調漲。
衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會科長黃耀聰告訴中央社記者，今年一定不會調，事實上多數醫院從省立醫院時期至今，多年來門診掛號費維持50元，僅部立桃園醫院因接近醫學中心等級，收費150元較高，其他多數都落在100元以下。（編輯：陳政偉）1130307
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