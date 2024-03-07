掛號費上限取消 民團憂全民健保變階級醫療

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）醫療院所掛號費上限取消，消基會今天表示，衛福部應調查及處理審查程序問題，就醫權用自由市場處理會兩極化發展；全教總主張檢視中低收入戶定義，以免全民健保變成階級醫療。

消費者文教基金會串聯多個團體舉行「反對衛福部取消掛號費參考範圍．恐犧牲消費者權益」記者會，現場包含台灣醫療改革基金會、全國勞工聯合總工會、全國教師工會總聯合會及台灣病友聯盟，齊聲呼喊「要參考、要精進」、「掛號沒人管、民眾沒保障」。

台灣醫療改革基金會秘書長林雅惠說，希望各界了解記者會的訴求並沒有要反對因應物價上漲調漲掛號費，而是反對衛福部把醫界呼籲「整合並優化處理」各縣市掛號費備查程序，用取消方式處理。

消基會試算，以4口之家為例，掛號費調高至新台幣300元至500元，加上基本部分負擔費用50元，全家1次就診費用將達1400元至2200元；以1個療程大概需3次就診計算，費用將達4200元至6600元，負擔很重。

林雅惠並說，就醫是剛性需求，衛福部應調查清楚縣市執行程序有何問題並做處理，不能全面撤守、用自由市場處理，會出現削價競爭、只服務VIP的兩極化發展，現在掛號費2000、3000元都已有了，民國99年也曾發生削價競爭亂象，「難道要再走回頭路？」

全國勞工聯合總工會理事長林恩豪說，真的要這樣做，可能要換個部長，才對得起民眾。

消基會董事長吳榮達指出，掛號費是就醫門檻，若過高，民眾負擔不起，會影響就醫權益；醫病關係不是一般商業交易，涉及可近性、適合性及醫病關係信任等。

他並說，消基會主張99年6月21日公告的醫療機構收取掛號費參考範圍若不合時宜，可以適度調整，並非全面停止使用，主管機關應建立透明機制、公開資訊，讓民眾有所查詢及據以選擇，而非廢止備查制度。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，社會救助法多年沒有修訂，中低收入戶的定義沒有反映實況，對沒被納入的真實弱勢族群，就醫權更加雪上加霜，恐怕全民健保會變成階級醫療。

他舉例，例如有的人沒有收入，卻因不動產共同持有而不符合弱勢資格，實況上也不可能賣掉房子，會變成沒地方住，情況更糟。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來呼應指出，對弱勢族群的定義沒有與時俱進，會造成統計錯覺，誤以為台灣是很少貧窮人口的國家。（編輯：管中維）1130307