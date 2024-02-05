台糖豬肉瘦肉精風波 食安辦擬檢視檢驗到通報程序

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）台中市府在台糖梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，尚有疑義待釐清。為兼顧發布速度與正確性，行政院食安辦主任許輔今天說，調查處理後，將與22縣市討論檢驗到通報程序。

台中市政府2日發布，抽檢台糖安心豚梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm；4日行政院食安辦會同衛福部、經濟部、台糖公司及農業部召開記者會，發布抽驗45件樣品，包含檢驗同批肉品的樣品在內，21項乙型受體素（含西布特羅及萊克多巴胺）都是零檢出。

針對台糖安心豚梅花肉片瘦肉精爭議，4日晚間記者會上，除了台糖強調沒有使用，衛福部、農業部都論及檢出值幾乎是定量極限，發布前應力求審慎；食安很重要，但資訊發布同時牽動產業生計影響大，如何兼顧發布時效、正確性，許輔告訴中央社記者，理解這一個問題，程序上面是有看到需要檢討之處。

許輔並說，從檢驗到通報，然後到事後怎麼複驗等，都會檢討；會針對這個案子先處理，處理完後，會依據處理的情形，跟縣市討論，也會請衛福部食藥署等去討論，包含整個採樣程序怎麼修正等。

他重申，相關討論、檢視、修正，可能在這個案子來不及了，但是會依據這個案子的經驗，後續跟各縣市討論，因為這是22縣市同時會採用的方式。

消費者文教基金會董事長吳榮達接受中央社記者訪問時說，站在確保消費者權益的立場，檢驗出來應早一點通知消費者，以免吃下肚；但是也認為資訊的發布影響大，發布前要非常慎重、仔細反覆比對；支持檢視相關機制的運作，以兼顧發布速度與正確性。

中華民國養豬協會理事長潘連周說，建議政府強化實驗室的檢驗運作，以及人員培訓，由第三公正單位來檢驗。（編輯：陳政偉）1130205