台糖豬肉瘦肉精疑雲 綠委籲台中市府提出檢驗資料

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（中央社記者王揚宇台北5日電）針對台糖豬肉瘦肉精疑雲，農業部與台中市政府檢驗結果不一致，民進黨立委蔡易餘、陳亭妃今天開記者會指出，食安議題不能打扣，希望台中市政府提出檢驗資料，也呼籲台糖提告。

蔡易餘、陳亭妃今天在民進黨立法院黨團記者室召開記者會，提出相關訴求。

蔡易餘說，台中市政府說有驗出瘦肉精西布特羅，而中央用最快時間緊急抽驗豬隻的血清、毛髮甚至同等肉品樣本，未檢出瘦肉精，因此大家有一個問號，為何台中市政府掌握的肉品中含有瘦肉精。

蔡易餘指出，以台灣過去飼養豬隻的經驗來看，民眾食用習慣偏好肥肉，因此不會使用瘦肉精，而且西布特羅的價格昂貴，使用它只會墊高成本，也不會增加大家對豬肉的喜好度。

蔡易餘表示，整起事件經過媒體報導下，已造成豬農恐慌，希望台中市政府在過年前能把實驗室相關研究方法、肉品來源、運送過程環節出什麼問題等交代清楚，不要讓民眾緊張。此外，對於如此嚴重影響商譽的事件，台糖如果有信心站得住腳，應該要提起告訴。

此外，媒體詢問國民黨立法院黨團今天開記者會，對於衛生福利部次長王必勝稱台中市政府急著公布結果，但對於食安議題，難道不應該早日公布。

蔡易餘指出，對於王必勝所言，大家不必掐頭去尾，王必勝的意思是，驗出結果與臨界值接近的情況下，判讀必須要謹慎，並沒有惡意。

陳亭妃說，面對食安議題，沒有任何打折扣的空間，也不分朝野大家要共同面對，不希望太政治化或進行政治口水，為何會有這樣的落差，呼籲台中市政府把檢驗資料提出。台糖對於公司聲譽遭影響，也應該提起相關法律途徑。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

行政院食品安全辦公室4日舉行聯合記者會說明豬肉檢出西布特羅查驗結果，公布檢驗同批肉品樣品結果，瘦肉精的部分也都是零檢出。王必勝提到，瘦肉精西布特羅檢驗定量極限是0.001ppm，測驗出0.002ppm屬於檢測機器極限，極端低數值可能是實驗室問題。（編輯：蘇志宗）1130205