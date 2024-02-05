梅花肉瘦肉精疑雲 台糖：民間SGS實驗室無檢出
2024/2/5 12:36（2/5 13:27 更新）
（中央社記者曾智怡台北5日電）台中市衛生單位2日晚間公布台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精，台糖今天表示，3日自主將同批次梅花肉品送SGS台北實驗室檢驗，依4日檢測報告，西布特羅等21項乙型受體素類，依然是未檢出狀態。
台糖強調，代表目前除畜產會檢測外，民間SGS實驗室也無檢出。
台中市政府2日公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。中央畜產會針對同批次、同來源場的台糖安心豚梅花肉片進行檢驗，結果為未檢出瘦肉精。
台糖已向台中市政府發出依法要求複驗的電子公文。
台糖今天發布新聞稿表示，台中市衛生單位2日晚間公布檢驗台糖安心豚梅花肉片含西布特羅瘦肉精後，台糖於隔日即自主將同批次梅花肉品送SGS台北實驗室檢驗，依實驗室4日檢測報告，西布特羅等21項乙型受體素類，依然是未檢出狀態，目前除畜產會檢測外，民間SGS實驗室也無檢出。
台糖公司嚴正聲明，外界所謂混充美豬的批評是錯誤，事實上，台糖從未進口國外豬肉，也就不可能混充他國肉品；至於屠宰場的屠宰分切作業，亦經農業部實地稽查無異常及交叉污染情形。本次爭議的西布特羅乙型受體素（瘦肉精），也非國外養殖時使用的瘦肉精。
台糖重申，絕對沒有使用瘦肉精，科學檢測也未檢出，台糖豬肉絕對是台糖畜殖場自行繁殖飼養，台糖將持續保持豬肉品質，但也希望外界不應再傳謠言。（編輯：潘羿菁）1130205
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