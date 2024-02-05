台中市：檢驗台糖肉片22次 21次皆在0.002ppm以上

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）中市府表示，檢驗台糖梅花肉片達22次，選用建議方法或公告方法出現較多或中間的檢驗數值列入正式報告研判參考，僅1次出現0.001ppm與方法偵測極限值相同，21次皆在0.002ppm以上。

台糖安心豚梅花肉片瘦肉精疑雲，台中市政府檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。農業部檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出。國民黨立委徐巧芯今天指出，台中市政府為求謹慎，其實已經驗了22次。

台中市政府透過文字稿回應，食安處為求慎重，共自同一盒肉品採樣3次，每次檢體均須上機檢驗數次，取用中間檢驗數值6次列入正式報告研判參考，合計進行建議方法8次、公告方法14次的檢驗。

檢體1共計上機檢驗10次，數值由0.013ppm到0.023ppm不等，採取建議方法數值0.018ppm及公告方法數值0.015ppm列入正式報告研判參考。

檢體2共計上機檢驗9次，數值由0.001ppm到0.004ppm不等，採取建議方法數值0.002ppm及公告方法數值0.002ppm列入正式報告研判參考。

檢體3共計上機檢驗3次，數值由0.002ppm到0.003ppm不等，採取建議方法數值0.003ppm及公告方法數值0.002ppm列入正式報告研判參考。

市府指出，所有上機檢驗均依照標準作業進行，以嚴謹的態度，選用建議方法或公告方法出現較多，或是中間的檢驗數值列入正式報告研判參考（6次），除1次出現0.001ppm與方法偵測極限值相同外，其餘21次皆在0.002ppm以上。

台中市食安處表示，今天下午也將台糖梅花肉片的檢體分好，在充分保冷環境下，維持低溫並妥善保存，由食安處人員親自送往食藥署，但食安處人員並未留在食藥署參與檢測。食藥署、台糖公司人員明天將到台中，會同第三方公正人員，啟動複檢。（編輯：郭諭儒）1130205