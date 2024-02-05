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食藥署：收到台中市台糖豬肉剩餘檢體 拚農曆年前完成複驗

2024/2/5 19:41（2/5 20:35 更新）
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台中市食安處5日將檢出含瘦肉精西布特羅的梅花肉片檢體分好，在充分保冷環境下，維持低溫並妥善保存，由食安處人員親自送往食藥署。（食安處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月5日
台中市食安處5日將檢出含瘦肉精西布特羅的梅花肉片檢體分好，在充分保冷環境下，維持低溫並妥善保存，由食安處人員親自送往食藥署。（食安處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月5日
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（中央社記者陳婕翎台北5日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，台中市政府邀衛福部一同啟動複驗，食藥署今天傍晚已收到尋求協助公文及豬肉檢體，力拚農曆年前完成複驗，讓民眾安心過年。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

衛福部食品藥物管理署副署長王德原今天晚間接受媒體聯訪時表示，今天已經收到台中市尋求協助公文，大約傍晚收到以冷凍方式寄來國產台糖安心豚梅花肉片，就是台中市當初抽驗的梅花肉片，是剩餘取樣的一半送達食藥署，另一半則由台中市自行複驗。

食藥署將透過國家級實驗室檢驗台糖梅花肉片檢體，年關將近，是否有機會在小年夜前完成，王德原說，一定會盡全力，因為這是社會高度關注議題，希望能讓民眾安心過年。檢測完成後，經內部確認符合品管條件，數據在誤差範圍內，就會儘速對外公布結果。

這次台糖梅花肉片相關產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，共計生產2730包，每包300公克，共計約819公斤，全數交由台糖公司自行販售，產品已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等。截至目前共下架回收206包。（編輯：李亨山）1130205

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#王德原
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