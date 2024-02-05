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瘦肉精採檢步驟多 檢驗極限、通報流程為何？QA一次看

2024/2/5 20:15（2/5 21:04 更新）
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台中市政府稽查人員日前在國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片。（民眾提供）
台中市政府稽查人員日前在國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片。（民眾提供）
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（中央社記者曾以寧、陳婕翎台北5日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅，台中市檢驗6次反覆驗出，但中央檢驗另3件批次台糖梅花豬肉片卻均未檢出，究竟檢驗方式與流程為何，中央社QA整理一次看。

Q：乙型受體素（瘦肉精）怎麼檢驗？

A：首先將檢體細切均質後，取樣精確稱定，於高速分散裝置振盪萃取、水解，取上清液供淨化用，混合均勻，以濾膜過濾，供作檢液，淨化處理後，以液相層析串聯質譜儀分析方法。

衛福部食品藥物管理署副署長林金富日前提醒，瘦肉精檢驗流程關鍵步驟多，從均值秤重、高速震盪萃取、水解到淨化樣品，任何步驟沒有做好，就會出現雜訊與干擾，尤其淨化步驟非常重要，直接影響測值。

Q：乙型受體素檢驗適用哪些範圍？

A：據衛生福利部食品藥物管理署規定，台灣乙型受體素的檢驗適用範圍是畜禽產品肌肉、內臟及脂肪，共檢測21項。

根據食藥署公告「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」，檢驗方法定量極限，於肌肉均為0.001ppm，於內臟及脂肪均為0.005ppm。

Q：檢驗極限是什麼？

A：檢驗肉品殘留藥物，須先從檢體中萃取出藥劑，但萃取溶液中仍有可能帶有一些檢體本身的其他雜質，干擾最終檢驗出來的圖譜。

因此須以標準品加上溶劑，及標準品加入正常肉品和溶劑，互相比較，找出特定檢驗方法下儀器會測到的背景數值。若低於此數值，難以判讀是背景值導致還是真有藥物殘留，因此即會訂此為「檢測極限」。

屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌告訴中央社記者，特定量測方式、使用儀器，都會有一定適用範圍，需要以檢測對象評估適用方法，例如人秤體重用的體重計，就不適合拿來秤以錢計價的金子。

吳明昌說，這表示用各樣的檢驗流程、儀器已經無法測出更低的數值，若又測出接近極限的數值，就更應該要反覆、換人測量，互相比較，通常誤差5%之內，尚在可接受範圍內，但檢出結果相差大到7倍之多，就讓人難以取信。

Q：樣本檢體一定要給第3方實驗室再驗嗎？

A：衛福部食品藥物管理署副署長王德原表示，地方衛生機關食品檢驗，取樣將樣本區為2份，1個原樣態保存、1個均值測驗，只需送交1間符合規範實驗室即可；除非有特殊要求，如數據過於接近臨界值，或第1間實驗室沒有把握、沒有經驗需協助確認，才需送至第2間實驗室。

Q：食品檢驗發現異狀有通報流程嗎？

A：一般而言，地方進行食品檢驗時，檢驗結果是不需要特別通報中央。

王德原表示，當地方執行中央指派專案時，有登載系統可回報檢驗結果，若是地方專案稽查，結果則自行保留即可。除非是重大特殊狀況，需即時處理後續問題，地方衛生單位才會主動告知衛福部。

Q：食品檢驗不合格時，有對外發布消息流程嗎？

A：當地方檢驗食品，發現不合格產品，應該先將不合格報告交給業者，依據食品安全衛生管理法第39條規定，業者可於收到報告後，15天內向原抽驗機構申請複驗，雙方確認結果無虞，衛生機關對外公布不合格名單。

王德原認為，雖食安法規定需將不合格者公布、揭露，但在複驗程序全部走完，確認複驗結果無推翻前次檢驗結果，再公布較不會有爭議。以食藥署每週定期公布的邊境查驗不合格名單為例，也都是在檢驗主管機關與業者整體判定確認後才揭露，所以有約2週的時間差。（編輯：李亨山）1130205

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