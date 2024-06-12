網路賣藥當心誤觸紅線 衛福部112年共查獲1478件

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）民眾出國愛逛藥妝店，不小心買太多常會選擇上網賣掉，當心誤觸藥事法紅線，食藥署今天公布，112年查獲網路違法販售藥品共計1478件，除不肖業者外，也有不少是無知民眾。

網路購物快速又方便，但依現行法規，網路上可以販售的藥品只有「乙類成藥」，以及部分醫療器材且店家需要有販售許可才能上網申請登記。所謂的乙類成藥，常見如綠油精、萬金油、曼秀雷敦、外用酒精、洗手液、漱口水等，目前僅開放藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等5大業者可在網路上販售。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天在例行記者會中，公布112年網路違法販售藥品查緝結果，共查獲1478件，並發布62件違規境外網站，一一交由衛生局開罰。

王德原說明，食藥署分析發現，內容主要都是違法販售壯陽藥、減肥藥、國外藥品等，且這些非法網站常假借合法藥商或藥局、名人推薦、合法藥品等名義，實際卻屬於境外非法網站所販售的產品。

他提醒，這些藥品未經確認品質、安全及療效，民眾不僅可能買到假藥，服用後若發生嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟，花錢又傷身。

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還有一類違規也很常見，王德原特別提到，民眾出國逛藥妝店買太多，自己吃不完，返台之後上網販售，沒想到此舉同樣可能屬於非法藥商行為，已違反藥事法輸入禁藥相關規定，依法可開罰新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

食藥署強調，已與海關合作，不只加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路，一旦發現疑似不法產品，會馬上請衛生局或檢調協助調查，另針對境外網站販售不法藥品，則公布於食藥署「食藥膨風專區」，提醒民眾注意，不要上當。（編輯：陳政偉）1130612