台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站5日電）台中市衛生局1月15日抽檢國防部台中福利站販售的冷凍肉品，2月2日公布台糖梅花肉片瘦肉精「西布特羅」數值超標，但後續食藥署及農業部擴大追查，採檢養豬場、加工廠、飼料及同批肉品均未檢出，中央與地方機關檢驗結果不一致。中央社整理檢驗時間軸與爭議點，帶讀者一次了解。

檢驗時間軸

（中央社製圖）

台中市衛生局檢驗流程

台中市衛生局共採樣3次，檢體一包300克，分別使用公告方法與建議方法檢驗。檢驗結果如下：

（中央社製圖）

公告方法為「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」，適用範圍於「畜禽產品」的肌肉、內臟及脂肪中brombuterol等21項乙型受體素之檢驗。

建議檢驗方法為「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留「快速萃取」方法」，適用範圍於「畜產品」的肌肉、內臟及脂肪中brombuterol等21項乙型受體素多重殘留分析。

台中市衛生局長曾梓展5日表示，此次抽驗是偶發的單一事件，3檢體依2種方法的6次檢驗結果一致檢出，無法確認影響範圍。為保障消費者權益，依食安自治條例規定通知中央、回報市府，並即時發布新聞，否則公務人員有瀆職嫌疑。

農業部檢驗狀況

檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本檢驗，45件樣本涵蓋豬隻血清與毛髮、飼料、同批肉品等，均未檢出乙型受體素。

為何會驗出瘦肉精？

屠宰場交叉污染？

台糖公司2日晚間回覆媒體詢問時推估，台糖豬肉屠宰和分切都是委外，委外屠宰商也有屠宰其他豬隻，有可能是屠宰其他業者的豬隻後污染了生產線，意即交叉污染。

受台糖委託屠宰的信功公司3日回應，此藥物應該來自飼養豬隻時的配方，因為其藥劑殘留於活體中，非屠宰或分切導致。

食藥署4日說明，赴豬肉加工廠查廠，並未發現異常狀況，分切作業確定是先處理台糖豬肉，現場也備有作業前後清洗紀錄。此外，信功屠宰場屠宰這批台糖豬隻當天上午有台糖派駐人員監督作業，屠宰後完成清洗、消毒，下午才屠宰其他場豬隻，屠宰過程沒有交叉污染情形。

豬隻飼料出問題？

台糖總經理陳立人說明，台糖已把豬隻飼養期間使用的飼料送驗，包括公豬料、母豬料、仔豬料、中豬料以及肉豬料，檢驗結果都未檢出瘦肉精，都是合格的飼料商品。

行政院食品安全辦公室主任許輔指出，一般而言，西布特羅是只有在檢驗比對時才會用到的標準品，且價格高昂，不太可能摻入飼料。

許輔表示，全世界沒有在豬隻上驗出西布特羅。

台中市衛生局實驗室污染？

台中市政府說明，檢驗使用21種瘦肉精混合標準品，若標準品污染，檢體同時會驗出其他瘦肉精。

曾梓展說，台中市食安處111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，也是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室。他說，「標準品配置與檢體均質在不同空間處理，不會有標準品被污染問題」。

檢驗誤差？

食藥署說明，在檢驗豬肉是否含瘦肉精時，肌肉的定量極限（LOQ，Limit of Quantitation）是0.001ppm，而在此案當中，台中食安處檢出的測值是0.002ppm，與0.001ppm相當接近。

衛福部次長王必勝也提到，瘦肉精西布特羅檢驗定量極限是0.001ppm，測驗出0.002ppm屬於檢測機器極限，極端低數值可能是實驗室問題。

定量極限指的是樣品待測物中可被定量測出，且結果準確精密的最低量。舉例來說，如果有一台體重計最低只能測量到0.1公斤，它的定量極限就是0.1公斤，無法測量比0.1公斤更低的重量。

西布特羅是什麼？

西布特羅為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅Cimbuterol之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇 Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。

農業部強調食安認證無疑慮

此次下架的「台糖安心豚」肉品擁有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷（TAP）雙認證。農業部代理部長陳駿季強調，現在調查已一一排除相關情況，沒有受到污染的問題；屠宰端當時也只有台糖的豬進場，符合程序；就目前所看到履歷的過程，沒有牽涉到食安認證的問題。

行政院食安辦表示，食安不分中央地方，一定會與台中市政府合作，未來幾天、甚至農曆年後都會持續調查，呼籲國人給中央、地方一點時間。（編輯：林傑立、邵曉潔）