台糖豬肉瘦肉精風波 農業部：屠宰無交叉污染 同批樣品零檢出

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（中央社記者張雄風台北4日電）台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅數值超標。農業部今晚表示，檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出；另外，過年前增加全國肉品市場5倍採樣量檢驗。

農業部強調，為求審慎並釐清案情以進行回溯調查，今天再次檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本檢驗，採樣45件樣本涵蓋畜牧場、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品未檢出乙型受體素。

農業部說明，採樣樣品進行衛福部食藥署公告不得檢出21項乙型受體素（含西布特羅和萊克多巴胺）檢驗，檢體來源包括農業部動植物防疫檢疫署採樣自南靖畜殖場的血清15件、毛髮3件及飼料3件，嘉義縣政府檢測南靖畜殖場飼料7件，畜產會採樣自通路下架肉品2件及至信功實業股份有限公司採樣的2件肉品樣本。

農業部補充，對於外界質疑台糖公司委託信功公司屠宰及分切包裝過程中，可能有交叉污染疑慮，經防檢署高雄分署昨天派員實地稽查此屠宰場屠宰作業及相關文件資料，並無異常情形。

此外，信功屠宰場屠宰台糖豬隻上午由台糖派駐人員監督屠宰作業，屠宰後完成清洗消毒，下午才屠宰其他場豬隻，屠宰過程沒有交叉污染情形。

農業部表示，即日起將擴大肉品檢驗，除加強清查所有台糖畜殖場豬隻及飼料查驗外，另外將增加全國肉品市場豬隻抽驗數量，過年前提高5倍採樣量，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端監測，共同守護國人食肉安全及權益。

農業部指出，今天由動物防疫機關與畜政單位共同至台糖其他9個在養中的肥育肉豬畜殖場肉豬及飼料進行聯合採樣，包含台中市1場、彰化縣1場、雲林縣1場、嘉義縣2場及屏東縣4場，相關檢體已送畜產會屏東檢驗中心檢驗。

台中市衛生局2日發布新聞稿表示，1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

行政院食安辦今天晚間8時聯合衛生福利部、經濟部、農業部及台糖公司召開記者會，說明豬肉檢出乙型受體素西布特羅查驗結果。（編輯：管中維）1130204