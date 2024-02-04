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瘦肉精風波2730包全售出回收165包 食藥署查分切作業有清洗紀錄

2024/2/4 16:06（2/4 16:47 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，食藥署今天說明赴豬肉加工廠實地了解處理過程，分切作業先處理台糖豬肉，現場有作業前後清洗紀錄。截至目前已下架回收165包。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

衛生福利部食品藥物管理署今天稍早表示，豬肉片加工廠查廠並無發現異常狀況。副署長林金富下午再度向媒體說明，與屏東縣政府衛生局至信功實業股份有限公司，實地了解處理過程，作業模式由台糖公司提供豬隻，委由信功公司屠宰分切。

信功公司加工後的豬肉產品全數交回台糖公司自行銷售，上述模式一般稱為代工不帶料模式。林金富說，台糖公司有駐廠人員現場監製，分切作業確定是先處理台糖豬肉，現場也備有作業前後相關清洗紀錄。

台糖公司日前曾推估，由於台糖豬肉屠宰和分切都是委外，委外屠宰商也有屠宰其他豬隻，台糖豬隻都是在下午屠宰，有可能是早上屠宰其他業者豬隻後，污染到生產線，意即交叉污染。

這次事件相關產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，共計生產2730包，每包300公克，共計約819公斤，全數交由台糖公司自行販售，產品已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等。截至目前共下架回收165包。

瘦肉精西布特羅為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準西布特羅為不得檢出品項。台北榮總職業醫學及臨床毒物主任楊振昌表示，任何方式都無法溶出肉裡的西布特羅，只能靠人體自行排出，約3天內代謝出體外。（編輯：管中維）1130204

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