信功公司豬肉未檢出瘦肉精 屏東衛生局持續追蹤
2024/2/4 15:33
（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，屏東衛生局針對台糖肉品代工廠信功公司自行生產豬肉，檢驗21項乙型受體素，今天結果為未檢出，屏東衛生局將持續追蹤。
屏東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，昨天抽驗信功公司生產的豬肉，檢驗21項乙型受體素，今天檢驗結果為未檢出，將持續追蹤查驗，確保出產肉品安全衛生。
衛生局指出，台糖公司自有畜牧場飼養的豬隻，委託屏東縣信功公司進行屠宰、分切及包裝，屠宰次序為先屠宰台糖肉豬，再依序屠宰信功公司肉豬，產線更換時皆會清潔消毒。
衛生局副局長林進鴻指出，為使民眾安心享用國產豬肉，除已全面查核全聯超市、國軍福利社及其他賣場超市，確認架上均無問題批號產品外，後續將加強市售端肉品查驗，守護消費者食安；若發現有違反規定業者，將依食品安全衛生管理法相關規定裁處。（編輯：陳仁華）1130204
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