總經理陳立人：台糖肉品與豬隻飼料都未檢驗出瘦肉精

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）國產台糖梅花肉片日前檢出瘦肉精西布特羅數值超標，台糖總經理陳立人今天親上火線，以影片方式公開說明肉品檢驗結果，強調台糖肉片與豬隻飼料全都未檢出瘦肉精，都是合格的商品。

陳立人表示，台中市衛生單位於2月2號晚上宣布對於台糖梅花肉片驗出含瘦肉精一事，當天晚上中央畜產會隨即派員自源頭豬場南靖畜殖場對豬隻進行抽選、毛髮採取以及飼料的檢驗，檢驗結果也在2月3日出爐，全部未檢出瘦肉精，都是合格的商品。

陳立人指出，台糖公司也對於豬隻飼養期間所使用的飼料，包括公豬料、母豬料、仔豬料、中豬料以及肉豬料全部送驗，檢驗的結果也都未檢出瘦肉精，都是合格的飼料商品。

此外，台糖公司肉品具有產銷履歷，台糖公司將其他的肉品包含中排肉以及這一次驗出瘦肉精的同批商品送驗，檢驗結果，瘦肉精的部分同樣是零檢出。

陳立人表示，台糖公司重申維護台糖肉品安全的決心從來沒有改變，台糖公司絕對不會購買使用瘦肉精，請消費者安心。（編輯：林淑媛）1130204