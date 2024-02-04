更多編輯台推薦新聞：
特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有
國際

馬爾他騎士團沒領土卻有憲法貨幣郵票 護照僅500本全球最稀有

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
瘦肉精風波
新聞專題
瘦肉精風波2/21
首頁 / 生活

台糖梅花肉片檢出瘦肉精 食藥署查廠結果無異常

2024/2/4 12:00（2/4 12:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北4日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，衛福部食藥署與農業部查廠釐清事由，食藥署副署長林金富表示，昨天前往加工廠，並無發現異常狀況，生產皆按照標準作業程序。

林金富表示，雖然在豬肉片加工廠查廠並無發現異常狀況，但仍然無法直接以查廠沒問題的結果，直接推論排除交叉污染可能性，還是要從源頭釐清，相關後續需要交由農藥部回應。

本案緣於台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果檢出的違法瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

Cimbuterol為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項，衛生福利部食品藥物管理署完成台糖委託信功公司的查廠，林金富今天上午說明最新進度，信功加工廠主要是加工豬肉片，昨天已派員釐清，未出現不符合標準作業程序情形。

台糖日前已正式發函依法提出複驗申請，後續會配合衛生單位的各項溯源調查釐清。林金富解釋，依據法規明定，質譜儀複驗由最初提出報告者執行，即使未來複驗也會是台中市衛生單位進行，並非食藥署。適逢假日，複驗申請受理狀況，仍待地方政府自行宣布。

案內產品共生產2730包、每包300公克，總計819公斤，全數交由台糖公司自行販售，已全數售往台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路，南部流通為主，實際流向待追。林金富表示，已要求各地衛生局儘速回報，若今天下午有新進度，將立刻對外說明。

這次事件產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，豬肉來源是台糖公司在台南的畜牧場，委託屏東縣的信功實業股份有限公司屠宰及製造，台糖並派人進駐監督生產過程，包括生產、屠宰、包裝，監控品質衛生。（編輯：陳清芳）1130204

延伸閱讀
台糖：豬場未檢出瘦肉精已申請複驗 梅花肉片即日起可退貨台糖豬肉檢出瘦肉精 農業部：來源豬場均未驗出 再擴大採檢台糖驗出瘦肉精西布特羅 專家：毒性比萊劑高近千倍 應擴大採檢避失準台糖推測委外屠宰污染致檢出瘦肉精 代工廠信功：是飼養造成
瘦肉精風波
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台糖豬肉檢出瘦肉精 消基會籲檢討認證檢驗制度
172.30.142.202