台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅 專家：不排除檢驗有誤 應擴大採檢

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精Cimbuterol案，台灣豬病權威、台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗今天指出，Cimbuterol毒性比萊劑高近千倍，國際均禁止使用，台糖不太可能也沒必要使用，應擴大檢驗。

國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精案，不但是近10年來第1次在市面上抽驗到瘦肉精，且檢出的是農業部禁用藥物瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，引發社會關注。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天下午告訴中央社記者，乙型受體素也就是俗稱的瘦肉精，現有21項中，包括最為人熟知的萊克多巴胺及Cimbuterol等；根據國內動物用藥殘留標準，Cimbuterol屬不得檢出品項。

消息一出，有「豬博士」稱號的台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗直呼「不可思議」，強調若驗出的不是萊克多巴胺，而是Cimbuterol，表示有違法使用疑慮，但台糖公司又不是私人養殖場，他認為沒有必要也不可能摻入非法添加劑。

賴秀穗指出，Cimbuterol比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，比方說心跳加快、心悸等，還會影響神經系統、呼吸系統，國際均禁止使用在食用動物上，包括牛、豬、雞、火雞等都不可以。

不過，Cimbuterol有其他的藥物用途。賴秀穗舉例如健美先生，為了讓肌肉線條好看，會少量使用，「但食用動物絕對不可以用！」重申應擴大檢驗，畢竟只有檢驗一個豬肉不準，無法排除是否檢驗有誤。（編輯：李亨山）1130203