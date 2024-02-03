國產豬肉檢出瘦肉精 新北擴大抽查台糖16件肉品

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標，新北市衛生局晚間表示，新北1家台糖特約專櫃販售但皆售罄。另在各賣場抽查16件不同批號台糖肉品，結果將於7日出爐。

新北市衛生局今晚發布新聞表示，國產台糖安心豚冷凍梅花肉片檢出禁用的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm，有效日期為2024年6月10日，追溯號碼23121150490-52513。

衛生局說，經查此批違規產品販售到新北市1家台糖特約專櫃門市。衛生局食品及藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，稽查發現這家特約專櫃共進貨16包，但都已販售完畢，衛生局已要求業者與消費者聯繫，溝通後續處理事宜。

楊舒秦說，為使民眾安心享用國產豬肉，擴大稽查新北市20家全聯超市、國軍福利社及賣場超市，確認貨架上都沒有出售檢出瘦肉精的台糖問題批號產品。

衛生局在這些賣場抽檢16件台糖其他批號肉品，包括冷凍梅花肉片、後腿肉絲及五花肉條等產品。市府衛生局的檢驗室，將檢驗是否含有乙型受體素，最快預計7日會有初步檢驗結果。

Cimbuterol為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項。（編輯：郭諭儒）1130203