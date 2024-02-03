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台糖梅花肉片檢出瘦肉精 高雄擴大稽查百家超市

2024/2/3 21:50（2/3 22:01 更新）
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國產台糖安心豚梅花肉片遭檢出瘦肉精西布特羅引發各界關注，高雄市3日獲報指部分問題產品流向高雄地區一家超商，經查目前架上已無該批產品，衛生局也擴大稽查全市超市賣場等。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月3日
國產台糖安心豚梅花肉片遭檢出瘦肉精西布特羅引發各界關注，高雄市3日獲報指部分問題產品流向高雄地區一家超商，經查目前架上已無該批產品，衛生局也擴大稽查全市超市賣場等。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月3日
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（中央社記者林巧璉高雄3日電）國產台糖安心豚梅花肉片日前檢出瘦肉精西布特羅數值超標，高雄市今天接獲台南市衛生局通知這批產品流向高雄1家超商，經查目前架上已無這批產品，並擴大稽查全市百家超市。

高雄市衛生局發布新聞稿指出，接獲台南市衛生局通知產品流向高雄市1家超商，經查此超商於去年12月進貨10盒，已售出1盒，日前因冰箱故障退回9盒，架上已無這批產品。

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衛生局指出，昨天台中市公布台糖梅花肉片產品檢出瘦肉精後，高雄市政府衛生局昨晚已完成產品下架稽查。不過，經釐清確認全聯門市進出資料，下架的20包台糖梅花肉片非屬檢出瘦肉精的這批（有效日期2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513）產品。

今天衛生局擴大查察高雄130家全聯門市、7家國防部福利事業管理處所屬國防部福利站及4家蜜鄰便利超商，均未販售這批違規產品。（編輯：郭諭儒）1130203

#高雄市衛生局
#台南市衛生局
#高雄市
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