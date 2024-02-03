台糖豬肉檢出瘦肉精 農業部：來源豬場均未驗出 再擴大採檢

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精超標，農業部接獲通知後至來源豬場採樣送驗，檢驗結果今天出爐，所有樣品都未檢出，農業部今天說，將立即擴大採樣檢測確保消費者安全。

國產台糖安心豚梅花肉片檢出乙型受體素西布特羅（俗稱瘦肉精）數值超標，依違反食安法開罰，農業部昨天啟動回溯機制，至來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗。

農業部今天晚間發布新聞稿指出，檢驗結果今晚出爐，所有樣品都未檢出乙型受體素，另同批肉品樣品目前正在取樣檢測中，待結果出爐將立即對外公布。

農業部也說，嘉義縣家畜疾病防治所也至來源豬場比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等品項，都未發現有不法藥品。

農業部指出，為確保消費者安全，即日起將擴大肉品檢驗，增加肉品市場豬隻毛髮樣本抽驗收量，除清查所有台糖畜殖場外，同時也會加強其他豬場檢驗及飼料查驗，並將持續與衛生單位合作加強牧場端及市場端監測，守護國人消費肉品安全。

農業部強調，乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列藥品，農政機關將持續加強抽測，經查獲違法使用，將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰，畜牧業者應合法用藥切勿心存僥倖，以免違法受罰。（編輯：龍柏安）1130203