台糖梅花肉片含禁用瘦肉精 中市府勒令下架

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市政府日前前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）數值超標，依違反食安法開罰，並通知業者下架停售。

台中市衛生局把關年節肉品食安，加強市售肉品動物用藥抽驗工作，今天發布新聞稿指出，1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

衛生局說明，此肉品具有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷制度（TAP）認證，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513的產品。

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衛生局表示，產品違反食安法規定，初步掌握產品銷售於全聯及國防部福利事業管理處所屬台中福利站，已通知此批肉品應全數下架停止販售並回收。針對販售的福利站可依違反食安法裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

全案已移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請。國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭的屠宰加工及農業畜產等相關主管機關調查釐清。（編輯：郭諭儒）1130202