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台糖梅花肉片含禁用瘦肉精 中市府勒令下架

2024/2/2 19:18（2/2 19:31 更新）
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台中市政府加強市售肉品動物用藥抽驗工作，稽查人員日前在國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，結果發現含有不得檢出的瘦肉精成分，已通知有販售該批肉品的業者立即下架停售。圖為人員稽查情形。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月2日
台中市政府加強市售肉品動物用藥抽驗工作，稽查人員日前在國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，結果發現含有不得檢出的瘦肉精成分，已通知有販售該批肉品的業者立即下架停售。圖為人員稽查情形。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市政府日前前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）數值超標，依違反食安法開罰，並通知業者下架停售。

台中市衛生局把關年節肉品食安，加強市售肉品動物用藥抽驗工作，今天發布新聞稿指出，1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

衛生局說明，此肉品具有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷制度（TAP）認證，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513的產品。

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衛生局表示，產品違反食安法規定，初步掌握產品銷售於全聯及國防部福利事業管理處所屬台中福利站，已通知此批肉品應全數下架停止販售並回收。針對販售的福利站可依違反食安法裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

全案已移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請。國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭的屠宰加工及農業畜產等相關主管機關調查釐清。（編輯：郭諭儒）1130202

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