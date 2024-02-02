國產梅花肉片檢出瘦肉精 食藥署將加強稽查

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）國防部福利事業管理處台中福利站所販售的台糖梅花肉片，被檢出瘦肉精西布特羅數值超標，遭勒令下架。食藥署今天表示，為近10年來首件，將配合地方衛生局加強市售豬肉抽驗。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

Cimbuterol為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富晚間接受媒體電訪表示，自民國103年至112年衛生單位於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端抽驗豬肉檢驗乙型受體素計1萬9300件，包括國產1萬5114件、進口4186件，檢驗結果均未檢出。

台中市這起違規案件，是近10年來第1次在市面上抽驗到瘦肉精。林金富說，動物用藥部分，將交由農業部追查用藥者，推測應該是在畜牧場，因為屠宰業者不會去用這個，溯源確認是哪一個畜牧場、追蹤飼料等，回歸農業部畜牧法、飼料管理法處理。

林金富強調，檢出量0.002ppm劑量很低，對人體應無健康疑慮，已在第一時間下架回收，同時進行溯源，後續將配合地方衛生單位，加強市售豬肉稽查，邊境維持逐批查驗。

食藥署表示，依食品安全衛生管理法規定，食品業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內，向原抽驗機關（構）申請複驗。（編輯：管中維）1130202