更多編輯台推薦新聞：
林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梅花肉片檢出瘦肉精 台糖：推測是委外屠宰交叉污染
首頁 / 生活

梅花肉片檢出瘦肉精 台糖：推測是委外屠宰交叉污染

2024/2/2 21:20（2/2 22:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北2日電）國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標，依違反食安法開罰，台糖表示，從不採購與使用瘦肉精，推測是委外屠宰商屠宰其他業者豬隻時造成交叉污染，在衛生單位採檢結果出爐前，該批產品全數下架。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm，依違反食安法開罰，並通知業者下架停售。

台糖告訴中央社記者，台糖作為國營事業，絕不採購瘦肉精，也就不會使用瘦肉精，為把關肉品食安，台糖要求所有飼料添加劑供應商送檢並提供檢驗報告，同時也會對添加劑進行抽查。

至於為何仍檢出瘦肉精，台糖推估，由於台糖豬肉屠宰和分切都是委外，委外屠宰商也有屠宰其他豬隻，而台糖的豬隻都是在下午屠宰，有可能是早上屠宰其他業者豬隻後，污染到生產線，意即交叉污染。

台糖表示，目前衛生單位就豬場、飼料廠、肉品廠，兵分3路持續採樣追查，在採檢結果出爐前，該批產品下架所有通路，而台糖肉品都有生產履歷，可完整溯源，請消費者放心。

目前全案已移請源頭（分切場）製造商（屏東縣）及（台糖）產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請。國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭的屠宰加工及農業畜產等相關主管機關調查釐清。（編輯：張若瑤）1130202

#台糖
#台中市衛生局
#國防部福利事業管理處
延伸閱讀
台糖梅花肉片含禁用瘦肉精 中市府勒令下架美豬標示爭議 食藥署：進口豬肉百分百逐批查驗學校午餐禁非國產肉敗訴 中市府：政策目標不變養豬業無重大疫病 估114年轉型升級邁向國際國產梅花肉片檢出瘦肉精 食藥署將加強稽查進口美國活體豬合法洗產地？ 食藥署緊急澄清
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.203